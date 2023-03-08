الهيئة العامة للمنافسة توفر #وظائف_شاغرة في عدة تخصصات

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات؛ للعمل في الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

خبير اقتصادي أول – اقتصادي:

المؤهلات والخبرات:

دكتوراه أو ماجستير من جامعات مرموقة.

الرائد. اقتصاديات.

الحد الأدنى للمعدل التراكمي هو 3 على مقياس.

إتقان مهارات اللغة الإنجليزية.

الخبرة المهنية 5 + سنوات.

كبير المدققين الداخليين:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

خبرة 5 سنوات خبرة في مجال العمل.

يفضل أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المهنية التالية:

مدقق داخلي معتمد (CIA).

خبير تدقيق حكومي معتمد.

تنويه:

يجب إرفاق السير الذاتية المحدثة بملفات المتقدمين على LinkedIn.

طريقة التقديم:

أوضحت هيئة المنافسة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقع ليكندإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).