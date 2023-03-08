تراجع #أسعار_الذهب بعد تصريحات #باول

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء بصورة طفيفة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع أعلى من المتوقع للحد من الضغوط التضخمية.

سعر الفائدة

وتتوقع الأسواق حاليًا رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده على مدار يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من مارس.

العقود الآجلة للذهب

وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة طفيفة 0.14% عند 1817.40 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، واستقر سعر التسليم الفوري عند 1813.70 دولار للأوقية.

العقود الآجلة للفضة

كما انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.59% إلى 20.08 دولار للأوقية، في حين صعد السعر الفوري للبلاتين 0.42% عند 939.06 دولار، وارتفع سعر البلاديوم 0.16% إلى 1393.73 دولار.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- بنسبة 0.15% إلى 105.78 نقطة.