“#الربيعة”: قريبا سيتم الإعلان عن مبادرة لإنشاء مدينة لوجستية للعمل الإنساني بالمملكة #عاجل

قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة ، إنه قريباً سيتم الإعلان عن مبادرة لإنشاء مدينة لوجستية مخصصة للعمل الإنساني في المملكة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "في العلن"، المذاع على "السعودية"، أن المملكة تستجيب لأى أعمال إنسانية سواء طبيعية أو بسبب الإنسان، وهو ليس بمستغرب على القيادة.

وأكد أن المركز له شركاء فى الداخل السوري، سواء من الأمم المتحدة أو من دول أخرى، أو محليين، ويحملون تراخيص منظمة. وتم التواصل معهم من بعد حدوث كارثة الزلزال.

وأشار إلى أنه يوجد بالمركز إدارة الإغاثة العاجلة، موضحاً أن المركز يمتاز بالسرعة ف توصيل المساعدات ولكن بشكل منظم لكون ، العمل العشوائي لا يحصد النتائج المرجوة ويكون ضرره أكثر من نفعة.