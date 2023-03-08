أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر 12 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي رئيسي مراقبة الأداء.
2- مدير الشراكات الحكومية.
3- مٌدقق داخلي.
4- خبير ضمان الجودة والتدقيق الداخلي.
5- مدير قسم التوثيق النشط والمؤقت.
6- خبير إدارة المواهب والحوافز الوظيفية.
7- خبير التطوير التنظيمي والقوى العاملة.
8- أخصائي أول عمليات التجارة الإلكترونية.
9- مهندس برمجيات أول.
10- مشرف البيئة.
11- مدير التعافي من كوارث تقنية المعلومات.
12- مدير البرنامج.
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال.
– الاتصالات.
– العلاقات العامة.
– المحاسبة.
– إدارة الوثائق والمحفوظات.
– الموارد البشرية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– الهندسة الصناعية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– العلوم البيئية.
– أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا