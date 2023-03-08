نائب وزير #الاقتصاد : “التجزئة” من أكبر القطاعات الغير نفطية المساهمة في اقتصاد #المملكة

شارك نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي في القمة السنوية التاسعة لمنتدى دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد أن قطاع التجزئة يعد من أكبر القطاعات غير النفطية المساهمة في الاقتصاد السعودي، فهو أعلى القطاعات توظيفا للسعوديين في القطاع الخاص.

وأضاف أن المرأة السعودية تمثل أكثر من نصف الموظفين السعوديين بالقطاع ، مؤكدا أن قطاع التجزئة يؤدي دورًا مهما في إثراء جودة الحياة، وفي جعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان مدينة الرياض، وأن تكون المملكة وجهة رائدة للسياح، حيث يتطلب ذلك تعزيز العرض والجودة والتنوع لتلبية احتياجات المستهلكين في جميع أنحاء المملكة.