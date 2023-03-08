إحباط تهريب 55 طنًا من #القات و #الحشيش و352 ألف قرص #إمفيتامين

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والجوف، محاولات تهريب 52 طنًا و371 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر وطن و650 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و352,325 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، خلال الفترة من 21 / 7 / 1444 هـ حتى 13 / 8 / 1444 هـ.

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، القبض على مهربيها، وعددهم 406 متهمين، منهم 44 مواطنًا، و362 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 282 من الجنسية اليمنية، و69 من الجنسية الإثيوبية و6 من الجنسية الصومالية و3 من الجنسية الأردنية و2 من الجنسيتين السودانية والسورية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.