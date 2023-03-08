ناسا: إطلاق مهمة ” #أرتيميس_2″ في نوفمبر 2024

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم (الأربعاء)، أنها حددت شهر نوفمبر 2024 موعداً لإطلاق مهمة المركبة "أرتيميس 2" التي ستنقل رواد فضاء إلى القمر للمرة الأولى منذ عام 1972.

وقال المدير المساعد في "ناسا" جيم فري، في مؤتمر صحفي، إنّ النجاح الذي حققته مهمة "أرتيميس 1" التي انتهت في ديسمبر واستغرقت أكثر من 25 يوماً بعد أن حلقت في محيط القمر بنجاح قبل عودتها إلى الأرض، يتيح إطلاق مهمة "أرتيميس 2" بنهاية نوفمبر 2024، أي بعد أكثر من عام ونصف العام.

وأضاف "فري" أنهم لا يزالون على قرارهم بأن تكون الفترة الفاصلة بين مهمتي "أرتيميس 1" و"أرتيميس 2" أكثر من 12 شهراً، مشيراً إلى أنّ هناك حاجة إلى مركبة هبوط على سطح القمر وبزات فضائية لاستكشاف سطحه، في إشارة إلى أشخاص.

ومن المقرر أن تعلن "ناسا" خلال العام الحالي، أسماء رواد الفضاء الأربعة الذين سيشكّلون طاقم "أرتيميس 2"، كما بات معلوماً أنّ كندياً سيكون من بين هؤلاء، وتعتزم المركبة التحليق في محيط القمر من دون الهبوط على سطحه، ضمن مهمة تستمر نحو عشرة أيام.