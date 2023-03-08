بلغ 154 مليار ريال.. #الاتصالات: #اقتصاد_المملكة الرقمي الأكبر والأسرع نموًا في المنطقة

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة وصل إلى 154 مليار ريال خلال عام 2022، ما جعله الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار محافظ الهيئة د.محمد التميمي إلى وصول إجمالي الاستثمارات الرأس مالية التي ضختها المملكة في البنية التحتية الرقمية إلى أكثر من 93 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية.

وبين أن هذا التوسع أدى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة بشكل كبير، وذلك من خلال مضاعفة سرعات الإنترنت المتنقل إلى 11 ضعف، حيث تجاوزت سرعته 181 ميجا بايت في الثانية، متجاوزا ضعف المتوسط العالمي، لتحافظ السعودية على مكانتها بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم في سرعة الإنترنت المتنقل.

وبيّن أن معدل انتشار خدمات الإنترنت في المملكة شهد تزايدًا كبيرًا، حيث وصلت نسبة الانتشار إلى 99% لعام 2022، فيما بلغت نسبة اشتراكات الاتصالات المتنقلة 172% من السكان.

وأشار إلى تجاوز معدل استهلاك الفرد في المملكة لبيانات الإنترنت المتنقل 1200 ميجا بايت يومياً، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل اليومي العالمي، وأسهمت الهيئة في تعزيز الجهود التشاركية الوطنية من خلال التعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية لإصدار 12 موافقة لـ 26 علامة تجارية تقدم خدمات المركبات المتصلة.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة التاسعة من "منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023"، بحضور محافظ الهيئة د.محمد التميمي، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها.