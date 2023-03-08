الموعد الجديد لكلاسيكو #ريال_مدريد و #برشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء الموعد الجديد لمباراة كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بين فريق ريال مدريد وغريمه برشلونة، على ملعب كامب نو.

وفاز برشلونة علي ريال مدريد في مباراة الذهاب بهدف دون رد، في إطار منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ونشر الاتحاد الإسباني بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، اليوم أكد فيه، إن مباراة الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا ستقام يوم 5 أبريل المقبل، وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وباتت فرص البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق برشلونة، للحاق بمباراة الإياب كبيرة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وأبعدته عن المشاركة في المباراتين الماضيتين أمام ريال مدريد في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا، وأمام فالنسيا في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وبحسب إذاعة راك 1 الإسبانية، فان ليفاندوفسكي سيكون جاهزًا بالفعل للتواجد مع برشلونة في مواجهة أتلتيك بلباو القادمة، يوم الأحد المقبل، الموافق 12 مارس 2023، في إطار منافسات الجولة 25 من الليجا.