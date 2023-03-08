النصر يستعد للتعاقد مع ثنائي عالمي

كشفت تقارير صحفية اليوم الاربعاء أن نادى النصر يخطط لضم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والكولومبي خوان كوادرادو، جناح يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو المقبل.

وأكدت صحيفة سكاي سبورتس و صحيفة "fotospor" التركية، إن النصر يرغب في التعاقد مع فيرمينو، الذي سينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم رغم تنافس إنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد، بالإضافة لجالاتا سراي التركي، مع النصر السعودي علي ضمه.

وينتهي عقد فيرمينو مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن كشفت تقارير أنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري بعدما تقلصت مشاركات فيرمينو مع "الريدز" منذ الموسم الماضي، واستمرت في الموسم الجاري مع قدوم داروين نونيز لصفوف الفريق، وشارك البرازيلي في 27 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 5.

ولعب فيرمينو 354 مباراة بقميص فريق ليفربول، وسجل 108 أهداف وصنع 79 هدفًا لزملائه في الفريق، وفي مجمل مسيرته، لعب 545 مباراة، وسجل 165 هدفًا وصنع 115.

فيما أكدت صحيفة "elfutbolero" أن خوان كوادرادو أصبح أيضًا هدفًا للنصر حيث اختار كوادرادو، اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، من جديد، وهذه المرة بألوان نادي النصر.

وزامل النجم الكولومبي رونالدو، في صفوف يوفنتوس، في الفترة من 2018 إلى 2021، قبل انتقال "الدون" إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.