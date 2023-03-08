الكرملين: تقارير هجوم #نورد_ستريم “منسقة”.. وافتراضات #واشنطن “دون تحقيق”

قال الكرملين، اليوم الأربعاء: إن التقارير الإعلامية الغربية عن تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم هي جهد منسق، يهدف إلى تحويل الانتباه.

وأضاف: موسكو مندهشة كيف يمكن للولايات المتحدة افتراض أي شيء حول الهجمات بدون تحقيق.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن تقارير استخباراتية استعرضها مسؤولون أمريكيون أمس الثلاثاء، أن مجموعة مؤيدة لأوكرانيا، هي المسؤولة عن تفجير خطي أنابيب الغاز اللذين يمتدان في قاع بحر البلطيق بين روسيا وألمانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: من الواضح أن منفذي الهجوم أرادوا تحويل الانتباه، وتساءل: "كيف يمكن لمسؤولين أمريكيين افتراض أي شيء دون تحقيق؟".

وتابع: "أقل ما يجب أن تطلبه الدول المساهمة في نورد ستريم والأمم المتحدة هو تحقيق عاجل وشفاف بمشاركة كل من يمكنه كشف الحقيقة".