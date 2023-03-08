المرأة السعودية في #وزارة_الدفاع: «وطننا خط أحمر.. ونفديه بدمائنا» (فيديو) #عاجل #اليوم_العالمي_للمرأة

قالت أحلام الشهري، جندية في الشرطة العسكرية، إنها وزميلاتها في الشرطة العسكرية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، دورهن لا يقتصر على الحماية والرعاية الأمنية، بل نساعد المرضى، ونقوم باحتياجاتهم، ونرعى الصغير والكبير.

وأضافت في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: «صدقني كل يوم أحط الباريه الحمرا على راسي، أعرف أن وطني خط أحمر، وأني أفديه بدمي».

وقالت انتصار السبيعي، من الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بوزارة الدفاع: «اتشرف اليوم بكوني جزءً ممكناً في وزارة الدفاع، قد يتسائل البعض كيف امرأة ومدنية تعمل في وزارة الدفاع، الأمر بدأ بنقرة، عندما قدمت في برنامج (فخور) لتطوير الخريجين».

وأضافت: «كمحلل عمليات تواصل داخلي بالإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي، أعمل كل صباح مع زملائي على وضع الخطط الاستراتيجية، وتنفيذ عدة مهام إدارية، مثل صياغة وكتابة الأخبار».

وقالت العريف نواف المطيري، إخصائية تمريض طوارئ، إن وزارة الدفاع أعلنت فتح تشكيل الكادر العسكري النسائي، والحمد لله انضممت إليهم، فكنت أول إخصائية تمريض عكسري من الكادر النسائي».

وأضافت: «أكمل دراسات عليا، وفخورة جداً بذلك، كوني عسكرية وإخصائية تمريض»، مشددة على أنه «في هذا العهد أصبح للمرأة دور كبير».