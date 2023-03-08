لليوم الثالث.. زحام وتكدس سيارات لمسافة كم على #جسر_الملك_فهد (فيديو)

تواصل الازدحام الشديد والتكدس في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، لليوم الثالث على التوالي.

ورصدت عدسة قناة «الإخبارية» تكدس عدد كبير من السيارات على جسر الملك فهد، وذلك على مساحة تصل إلى 1 كم، في منطقة واحدة.

وقال مراسل القناة إنه نتيجة هذا الازدحام الشديد، اضطرت مؤسسة جسر الملك فهد بالتعاون مع الجهات الأمنية لوضع خطة تستهدف فك هذه الاختناقات.

وأوضح أن هذا يتم عبر «تفويج» الراغبين في الذهاب إلى البحرين على مراحل، وذلك بتجميع المركبات ثم تفويجها إلى المرحلة التالية، حتى الوصول إلى منطقة الإجراءات.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، شكا عدد من المسافرين إلى البحرين من عدم تمكنهم من عبور جسر الملك فهد الحدودي.

وقال أحد المسافرين عبر «تويتر»، أمس: «وصلنا عند شباك رسوم الدخول إلى جسر الملك فهد فرجعونا بسبب عطل في السيستم، ومعنا سيارات بحرينية».

وأضاف حساب يدعى «أبو نواف»: «مايحصل في جسر الملك فهد غير معقول...عدد السيارات العائدة للسعودية غير اعتيادي. المسارات جميعها واقفة من أكثر من ساعة ولا حركة».

وعَبر عدد من المتابعين عن استيائهم من توقيت أعمال الصيانة والتوسعة، الذي يتزامن مع الإجازة الدراسية في المملكة.

وقال أحد المغردين: «اختيار التوقيت في إجازة مدارس! ، لا تعليق».

وأضاف مغرد ثاني: «توقيت الصيانة غلط وقته.. يعني وقت إجازة وقبل رمضان؟!... خلوها طيب في رمضان.. التوقيت غلط.. في ناس قعدو ٨ ساعات على الجسر، وأكثر الكباين مقفلينها لابد يشوفون حل».

وتابعت مغردة ثالثة: «لنا 3 ساعات في الجسر ولا وصلنا الجمارك بعد والجمارك مسارين بس.. أهنيكم على توقيت التوسعة والصيانة».

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد بدأت أعمال توسعة وصيانة مناطق الإجراءات، بهدف «زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين تجربة العملاء العابرين للجسر».

وأفادت بأن هذه الأعمال ستتم على عدة مراحل، حيث تكتمل المرحلة الأولى خلال 3 أشهر، ثم تكتمل باقي المراحل تباعًا، حتى انتهاء كافة الأعمال خلال عام.