النائب_العام: #المرأة_السعودية أثبتت كفائتها.. و #المملكة حفظت حقوقها بتشريعات عادلة

أشار النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود المعجب إلى أهمية المرأة السعودية وفاعليتها المستمرة في تحمل المسؤوليات الاجتماعية، مثمنًا دور القيادة الرشيدة في إشراكها في المجالات والعلوم، للثقة المطلقة بما تمتلكه المرأة السعودية من مهارات وقدرات متميزة، استطاعت بها حصد الإنجازات على كافة الأصعدة، ووصلت إلى ما وصلت من تحقيق الطموحات والآمال، ورفعت شعار المملكة عالياً في المحافل المحلية والدولية.

وأكد أن المجتمع نصفه من النساء، فمن حق الوطن أن ينهض بجميع أفراده رجالاً كانوا أو نساء، موضحًا أن المرأة أثبتت كفاءتها في الأعمال الموكلة إليها ومنها العمل العدلي النيابي، الذي قدمت المرأة فيه أعمالها القضائية بكل مهارة واتقان وتميز، وحققت التطلعات والأهداف المرسومة بدقة متناهية.

ولفت إلى مكانة المرأة في الإسلام وبما حظيت به من مكانة عالية ومنزلة رفيعة وبما حرصت عليه الدولة - أيدها الله - من حفظ حقوقها واحترام مكانتها، وسن الأنظمة والتشريعات العدلية التي تحفظ مكانتها ودورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع.