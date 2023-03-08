بورصات_الخليج تغلق على انخفاض بفعل توقعات رفع #أسعار_الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، على انخفاض، اليوم الأربعاء بعدما أثارت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول عن احتمال استمرار رفع أسعار الفائدة قلق المستثمرين في المنطقة.

وانخفض مؤشر السعودية 0.6 بالمئة بعد ارتفاعه على مدى ستة أيام، وفي أبو ظبي، واصل المؤشر الخسائر من الجلسة السابقة بفعل انخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.6 بالمئة.

كما استمرت خسائر مؤشر دبي لجلسة ثانية ليغلق منخفضا 0.1 بالمئة مع تراجع سهم سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق 2.1 بالمئة وهبوط سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 0.8 بالمئة.

غير أن المؤشر القطري خالف هذا الاتجاه وارتفع 0.3 بالمئة ليواصل الصعود للجلسة السادسة على التوالي.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.7 بالمئة ليواصل الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي.