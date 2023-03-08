العقود الآجلة لـ #النفط تواصل الخسائر و #برنت يهبط دولارا للبرميل

انخفضت أسعار النفط بشدة اليوم الأربعاء مواصلة الخسائر للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بمخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى الإضرار بالطلب، بينما تنتظر السوق مزيدا من الوضوح بشأن المخزونات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة، إلى 82.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.11 دولار أو 1.4 بالمئة لتسجل 76.47 دولار للبرميل.

وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.