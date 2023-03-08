ميسي في #السعودية.. قريبًا #عاجل

كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، اليوم الأربعاء، عن زيارة سفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأرجنتين، إلى المملكة، هذا الشهر.

وقال الخطيب، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي في «تويتر»: «أرحب مجدداً بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر في زيارته الثانية للسعودية، للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته».

كان ميسي قد زار المملكة، سفيرًا لها، في مايو 2022، وزار حينها مدينة جدة واستكشف خلال زيارته كنوز البحر الأحمر وموسم جدة.

وقال موقع وزارة السياحة: "اكتشف ذاتك في السعودية، ليونيل ميسي يريدك أن تطلق العنان لأفكارك الخيالية وللحماس والإثارة، سواء كنت تسافر لاكتشاف أشياء جديدة، أو أشياء قديمة، أو لمجرد تجربة شيء جديد في نفسك، فإن السعودية ترضي الأذواق! فماذا تنتظر؟ خطط لمغامراتك الآن!".