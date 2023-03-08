مختص: السعوديون من أكثر الشعوب استهلاكاً على مستوى العالم (فيديو)

رأى المستشار التسويقي، عبد الله الحسين، أن السعوديون من أكثر الشعوب استهلاكاً على مستوى العالم، متوقعاً في الوقت ذاته انخفاض أسعار السلع في شهر رمضان.

وقال «الحسين» في لقاء على قناة «الإخبارية»، اليوم، إن «السوق الاستهلاكية لدينا، كعادة المجتمع والشعب، أنهم مستهلكون من الدرجة الأولى على مستوى العالم».

وأضاف: «عندما يذهب السعوديون إلى أي مكان، ينفقون على السلع بشكل يعكس الرفاهية التي نعيش فيها في هذا البلد، وكذلك الأمان والاطمئنان».

وواصل: «غالبية ميزانياتنا كمستهلكين تكون على السلع والأغذية والمجالات السياحية والترفيهية».

وتوقع أن يشهد شهر رمضان انحفاضاً في أسعار السلع، بعدما شهدت الفترة السابقة معاناة كثير من الناس من ارتفاع الأسعار.