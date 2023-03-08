الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل إلى #الجوف ويلتقي قادة القطاعات الأمنية وعدداً من المواطنين

وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى منطقة الجوف، حيث كان في استقبال الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

والتقى وزير الداخلية في إمارة منطقة الجوف قادة القطاعات الأمنية في المنطقة.

ونقل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لقادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة، منوهًا بالجهود التي يبذلونها، بمتابعة أمير منطقة الجوف، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وزائري المنطقة.

إثر ذلك شرف الأمير عبدالعزيز بن سعود حفل الاستقبال المعد بمناسبة زيارته للمنطقة، والتقى عدداً من المواطنين بحضور أمير منطقة الجوف.

بعدها التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة الجوف لعامي 1443 - 1444هـ، والتقطت الصور التذكارية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.