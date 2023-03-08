دولة بيليز تبدي رغبتها في إقامة مشاريع استثمارية سعودية في قطاعي الطاقة والصحة

التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حسن بن معجب الحويزي، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين اليوم، وزير المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار في دولة بيليز كريستفور كوي والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة.

وأبدى الوزير كريستفور رغبته في إقامة مشاريع استثمارية سعودية في قطاعي الطاقة والصحة، منوهاً بما توفره بلاده من فرص للمستثمرين السعوديين وبخاصة في قطاع السياحة الذي يجتذب 400 ألف سائح سنوياً، وقطاع الزراعة بما في ذلك استيراد الأسمدة والمعدات الزراعية من المملكة، إلى جانب تأسيس بنوك ومؤسسات تمويل سعودية في بيليز وإنشاء فنادق ومنتجعات سياحية.

من جهته قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي إن الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وبيليز عام 2022 يعد تطوراً إيجابياً كبيراً في العلاقات بين البلدين، مضيفاً بأنه لا توجد استثمارات سعودية في بيليز كما أن حجم التبادل التجاري لم يتعدى 4.4 ملايين ريال خلال السنوات الست الماضية.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على دراسة الفرص الاستثمارية وتشجيع المستثمرين السعوديين للاستفادة منها فضلاً عن تشكيل وفد أعمال سعودي لزيارة بيليز للوقوف على الفرص المتاحة.