فرق الحماية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تضبطُ عددًا من مخالفي الأنظمة

أعلنت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية - أمس- ضبطَ عددٍ من مخالفي الأنظمة داخل نطاق المحمية، وإحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم، وتطبيق العقوبات النظامية.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار جهودها لحماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، حيث تمثَّلَت هذه المخالفات في دخول مناطق المحمية دون تصريح من الهيئة، والعبث في الممتلكات العامة.

ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ، مؤكدة استمرارها في ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.