برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يكرّم أوقاف الشيخ صالح الراجحي خلال حفل «إحسان»

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن خلال حفل تكريم كبار المحسنين والمتبرعين للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، تم تكريم إدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي لكونها من كبار المحسنين من (الفئة الذهبية)، خلال حفل تكريم كبار المحسنين والمتبرعين للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).

حيث حظيت إدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي، بتكريم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، خلال الحفل الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في مدينة الرياض بفندق كراون بلازا، لتكريم كبار المحسنين والمتبرعين.

وثمّن الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ عبدالسلام بن صالح الراجحي، لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، هذه الرعاية الكريمة لحفل تكريم كبار المحسنين والمتبرعين للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).

وأضاف الراجحي إن تلك المنصة تعد إضافة نوعية للقطاع غير الربحي في المملكة بإسهاماتها الخيّرة لرفع كفاءة العمل الخيري، وإيصال الدعم إلى المستحقين بكل سهولة ويسر، وتأتي رعاية سمو ولي العهد لهذا الحفل امتدادًا لدعمه المتواصل والمستمر لقطاع العمل الخيري.

وأكد الراجحي على أن التكريم الذي حظيت به إدارة الأوقاف من قبل أمير منطقة الرياض، دليل على أن إدارة الأوقاف حريصة على الاستمرار في دعم جميع المبادرات الحكومية التي تدعو إليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- تلمسًا لحاجة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة؛ تحقيقًا لتعاليم ديننا الحنيف، وعملًا بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، ويأتي استشعارًا من إدارة الأوقاف بمسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، كما هو دأبها دائمًا في التفاعل مع الحملات والمبادرات الحكومية؛ تجسيدًا لقيم التراحم والتعاطف التي حث عليها ديننا الحنيف.

واختتم الراجحي تصريحه بشكر مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفظهم الله على جهودهم الكبيرة والمتنوعة التي يقدمونها في كل المجالات، وخصوصًا ما يتعلق بالعمل الخيري، وهو ما دأبت عليه المملكة العربية السعودية، وكان سمةً لقيادتها، كما شكر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، على جهود الهيئة المتميزة.

داعياً المولى الكريم أن يديم على بلادنا عزها ورخاءها وأمنها واستقرارها وأن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والقائمين على إدارة الأوقاف والعاملين فيها.