بايرن_ميونخ يكرر فوزه على #باريس_سان_جيرمان ويتأهل لربع نهائي #دوري_أبطال_أوروبا

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من البطولة.

وكان بايرن ميونخ حقق الفوز ذهابا بهدف دون رد ليؤكد صعوده بانتصار على ملعبه اليوم بهدفين دون رد.

وسجل البايرن هدفه الأول عن طريق تشوبو موتينج في الدقيقة 61 من عمر المباراة بعد خطأ من باريس تحديدا من فيراتي الذي فقد الكرة والتي وصلت إلى تشوبو ليسدد في الشباك بسهولة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 89 سيرجي جنابري سجل الثاني لصالح البايرن بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الكرة من خلالها الشباك معلنا فوز بايرن ميونخ بهدفين دون رد، بعدما تم إلغاء هدفين لصالح بايرن ميونخ بداعي التسلل.