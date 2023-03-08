ميلان يتعادل مع #توتنهام سلبيا ويتأهل لربع نهائي #دوري_أبطال_أوروبا

تأهل فريق ميلان الإيطالي، لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على توتنهام الإنجليزي، بهدف، في مجموع لقائي ثمن نهائي البطولة.

وتعادل ميلان بدون أهداف، مع توتنهام في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضمن الروسونيري التأهل لربع النهائي بعدما فاز ذهابا بهدف.

وتأخرت بداية المباراة لمدة 10 دقائق بسبب وصول حافلة الفريقين في وقت متأخر،ل يقرر حكم اللقاء تأخير بداية اللقاء لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين بالنزول إلى عمليات التسخين بشكل جيد.

بدأت المباراة بضغط كبير من جانب لاعبي توتنهام بحثا عن هدف التقدم ومساعدة جماهير الفريق ولكن كانت دفاعات ميلان قوية وحاضرة، خاصة مع عودة مايك ماينان حارس الفريق من الإصابة.

وانتهى الشوط الأول كما بدأ بالتعادل السلبي ولم ينجح توتنهام في تسجيل هدف التقدم ومعادلة النتيجة.

وفي الشوط الثاني استكمل توتنهام الضغط من أجل معادلة النتيجة ولكن كان التماسك الدفاعي من جديد من جانب لاعبي ميلان في المباراة للحفاظ على التأهل التاريخي والغائب.

وأكمل توتنهام المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد كريستيان روميرو، في الدقيقة 78 بعد الحصول على الإنذار الثاني.