مع إيداع دفعة مارس الجاري.. انتهاء مدة الدعم المالي الإضافي لبرنامج “#حساب_المواطن” #عاجل  

مع إيداع الدفعة المالية لبرنامج "حساب المواطن" اليوم الخميس في حسابات المستفيدين ، ينتهي الدعم المالي الإضافي لبرنامج "حساب المواطن" بعد أن استمر صرفه لمدة 9 أشهر، بتوجيه ملكي كريم لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح "حساب المواطن" في رده على استفسار احد المغردين على "تويتر"، أنه بصرف دفعة مارس تنتهي فترة الدعم الإضافي، قائلا :"تنفيذا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل.

وسيعود مبلغ الدعم المالي للبرنامج بدءًا من الدفعة (65) لشهر إبريل المقبل، إلى ما كان عليه قبل شهر يوليو من عام 2022م ما لم يصدر توجيه ملكي جديد بتمديد مبلغ الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن فترة إضافية أخرى.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أصدر أمرًا ملكيًا كريمًا بتاريخ 4 يوليو 2022م بتخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال؛ منها مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي لمستفيدي ومستفيدات برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام المالي 2022م وفتح التسجيل الجديد في البرنامج، وذلك بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.