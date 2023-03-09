بأغلبية 321 صوت.. “#الكونجرس” يرفض سحب القوات الأمريكية من #سوريا

رفض مجلس النواب الأمريكي، في جلسته اليوم، بأغلبية التصويت، قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، الذي قدمه النائب الجمهوري مات غويتز.

ودعمًا للوثيقة التي دعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سحب الجيش الأمريكي من سوريا، صوت 103 مشرعين فقط لصالحها، فيما صوت 321 ضدها.

وأصر عضو الكونجرس مات غويتز، المؤلف المشارك للقرار، على أن الإدارة يجب أن تشرح وجود القوات الأمريكية في سوريا أو سحبها من هناك، وأن على مجلس النواب أن يوضح موقفه بشأن هذا الموضوع.

ويشير مشروع القرار إلى أن عدد القوات الأمريكية على أراضي سوريا يبلغ 900 عنصر، على الرغم من عدم موافقة الكونجرس على ذلك.

وقال النائب في بيان له، إنه “حتى اليوم لم يوافق الكونجرس بأي شكل من الأشكال على تواجد القوات المسلحة الأمريكية في سوريا”.