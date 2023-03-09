هطول #أمطار رعدية وحبات من #البرد.. “الحصيني” يكشف عن توقعاته لطقس المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن توقعاته لطقس المملكة خلال الـ24 المقبلة.

وأوضح في تغريدة على "تويتر"، أنه من المتوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من القصيم ونجران وجازان والباحة وعسير وشمال شرفهما وشرق مكة وشرق المدينة وجنوب حائل وتمتد الى أجزاء من الرياض وشمال الشرقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مهيأة بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على اجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة.