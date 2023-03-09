استقرار أسعار #النفط.. وخام “#برنت” عند 82 دولارا للبرميل

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس ، خلال تعاملاتها الصباحية المبكرة، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 82.70 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 76.67 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الثلاثاء بأكثر من 3% وتكبدت أكبر خسارة يومية لها منذ مطلع يناير بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التي ذكر فيها أن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع الفائدة أكثر من المتوقع بعد بيانات قوية في الآونة الأخيرة.