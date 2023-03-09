الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم الخميس ، حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة عند 36 مئوية ، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة عند 7 مئوية.

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن درجة الحرارة في وادي الدواسر وشروره و الدمام والخرج سجلت 35 درجة مئوية، كما سجلت درجة الحرارة في القنفذة 34 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في الدوادمي والرياض سجلت 32 درجة مئوية ، كما سجلت جدة وجزان ونجران والصمان وينبع 31 درجة مئوية، وسجلت المدينة المنورة وبيشة والدهناء 30 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: