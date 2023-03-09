الأرصاد ينبه أهالى #نجران و #جازان و #عسير : أمطار ورياح حتى المساء

إصدار المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الخميس ، تنبيهات لسكان نجران وجازان وعسير ، من هطول أمطار ورياح حتى المساء.

أمطار نجران

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً

رياح وأمطار في جازان

كما أصدر المركز تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الحرث، والداير ، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً..

رياح وأمطار وتدني الرؤية في عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

أمطار رعدية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مهيأة بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية، كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على اجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة.