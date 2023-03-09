تنبيه مهم من سفارة #المملكة بأستراليا للمواطنين بشأن تقديم الخدمات القنصلية

أصدرت سفارة المملكة لدى أستراليا، عن مواعيد تقديم خدماتها القنصلية للمبتعثين والمواطنين، في ولايتي جنوب أستراليا وتازمانيا.

وأوضحت في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" أنه يسرها الإعلان للمواطنين السعوديين، بأنها سوف تنظم لقاء بالمواطنين لتقديم خدماتها القنصلية- قسم شؤون السعوديين على النحو التالي:

في ولاية جنوب استراليا، مدينة ادليد، الموافق ١٠ - ١١ مارس ٢٠٢٣م، وفي ولاية تازمانيا، مدينة هوبارت، الموافق ١٢ – ١٣ مارس ٢٠٢٣م

وأضافت السفارة أنه على الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمات، إرسال بريد الإلكتروني على ([email protected]) بحيث تتضمن الرسالة الاسم ورقم الهوية الوطنية وبيانات التواصل ونوع الخدمة المطلوبة.

وأشارت، إلى أنه للحالات الطارئة يمكن إرسال رسالة نصية لجوال الطوارئ على الرقم (0432257277)