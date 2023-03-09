ارتفاع #أسعار_الذهب مع انخفاض #الدولار

صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس، في المعاملات الفورية ، مع تراجع الدولار.

وحدت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة بخصوص رفع الفائدة من مكاسب المعدن النفيس.

أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1815.58 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد بلوغه أمس أدنى مستوى في أسبوع.. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب، وظلت عند 1819.10 دولار للأوقية.

المعادن النفيسة

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 20.01 دولار للأوقية.. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 938.23 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1375.47 دولار للأوقية.