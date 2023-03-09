الحرب_على_أوكرانيا.. 40%من سكان #كييف بدون #كهرباء جراء القصف الروسي

كشف مصادر أوكرانية مطلعة عن أن قرابة نصف سكان العاصمة الأوكرانية كييف يعيشون في الظلام الدامس جراء القصف الروسي على أوكرانيا.

وأكدت مصادر أوكرانية أن 40% من سكان كييف بدون كهرباء –وفقا لـ"سكاي نيوز عربية"-.

وفي تطور آخر، رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي "كيفن مكارثي" دعوة تلقاها من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيارة أوكرانيا.

وبرّر "مكارثي" المنتمي إلى الحزب الجمهوري، موقفه بأنه ليس مضطرًا إلى الذهاب إلى أوكرانيا ولن يقدم لها شيكًا على بياض".

يأتي ذلك في ظل حالة عدم التوافق في مجلس النواب الأمريكي بشأن المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى أوكرانيا، حيث يطالب الجمهوريون باتخاذ موقف حاسم قانونًا حول مراجعة المبالغ التي يتم تخصيصها لأوكرانيا من أموال دافعي الضرائب.