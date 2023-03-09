أخبار دوليّة

#الحرب_على_أوكرانيا.. 40%من سكان #كييف بدون #كهرباء جراء القصف الروسي

9 مارس 2023 · < 1 minute
حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

كشف مصادر أوكرانية مطلعة عن أن قرابة نصف سكان العاصمة الأوكرانية كييف يعيشون في الظلام الدامس جراء القصف الروسي على أوكرانيا.

وأكدت مصادر أوكرانية أن 40% من سكان كييف بدون كهرباء –وفقا لـ"سكاي نيوز عربية"-.

وفي تطور آخر، رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي "كيفن مكارثي" دعوة تلقاها من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيارة أوكرانيا.

وبرّر "مكارثي" المنتمي إلى الحزب الجمهوري، موقفه بأنه ليس مضطرًا إلى الذهاب إلى أوكرانيا ولن يقدم لها شيكًا على بياض".

يأتي ذلك في ظل حالة عدم التوافق في مجلس النواب الأمريكي بشأن المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى أوكرانيا، حيث يطالب الجمهوريون باتخاذ موقف حاسم قانونًا حول مراجعة المبالغ التي يتم تخصيصها لأوكرانيا من أموال دافعي الضرائب.