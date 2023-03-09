لهذا السبب.. #وزير_الدفاع الأمريكي يقرر عدم زيارة #إسرائيل

قرر وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، أنه لن يزور إسرائيل اليوم الخميس، حيث كان من المقرر زيارة إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية.

وقال إنه لن يزور إسرائيل، بسبب الاحتجاجات الحالية الخاصة بالمعارضين ضد قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والخاصة بملف القضاء.

وكان مسؤول أمريكي أعلن في وقت سابق، أمس، أن اجتماعات وزير الدفاع الأمريكي، مع القادة الإسرائيليين، تم تغيير مكانها داخل إسرائيل، وذلك وسط تأخر وصوله بسبب موجة الاحتجاجات الأخيرة، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن عمليات الإصلاح التي تخص القضاء في البلاد.