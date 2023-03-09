جراحة ناجحة لحالة من أندر الحالات على مستوى العالم بمستشفى #خميس_مشيط العام

تمكن فريق بجراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى خميس مشيط العام : من إجراء عملية الإصلاح وترميم جدار المثانة لمريضة كانت تعاني من الم مزمن في البطن

وفي التفاصيل، فإنه وبعد مراجعة المريحة المستشفى على إثر ألم حاد في البطن ، فقد تبين من خلال إجراء الفحوصات والأشعة للحالة : تكون جيب في جدار المثانة ومن ثم انفجاره بشكل مفاجى مكوناً تسريب والتهاب حول الأمعاء والعشاء البريتوني مما استدعى تدخل جراحي تكلل بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

باني ذلك بإشراف استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور عبد العزيز محمد شول ، وكان الفريق الطبي بقيادة الدكتور علي بن سعيد ال دواس استشاري جراحة مسالك وبمشاركة الدكتور محمد الشهراني أخصائي أول جراحة مسالك والدكتور أيمن البكري أخصائي جراحة مسالك ، كما شارك استشاري الأشعة الدكتور تركي الحامضي

الجدير بالذكر أن حالات انفجار جيب المثانة المفاجئ من أندر الحالات على مستوى العالم وفقاً لما ورد في بعض الدراسات المنشورة ..