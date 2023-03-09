وزارة_الحرس_الوطني تفتح باب التقديم للراغبين في الالتحاق بـ”#الخدمة_العسكرية”

أعلنت وزارة الحرس الوطني، فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية.

موعد التسجيل

وأوضحت أن التسجيل والقبول متاح ابتداءً من يوم الأحد 1444/8/20هـ حتى يوم الخميس 1444/8/24هـ، للوظائف العسكرية “تجنيد-رجال”، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الرتب العسكرية:

1 – وكيل رقيب.

2 – عريف.

3 – جندي أول.

4 – جندي.

الوظائف العسكرية

1- رتبة (عريف / وكيل رقيب) لحملة الدبلوم، في هذه التخصصات:

– محلل نظم.

– صيانة الطائرات.

– فني صيانة حاسب آلي.

– مشغل حاسب آلي “خريجو كلية الاتصالات”.

– تقنية الإلكترونيات “خريجو كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع”.

2- رتبة ( جندي / جندي أول ):

– لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

تنبيهات عامة

1- عملية التسجيل لا تعني القبول ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة المعتمدة من قبل وزارة الحرس الوطني.

2- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسيتم إلغاء طلب كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.

3- رقم الجوال والبريد الإلكتروني المدخل من قبل المتقدم هما الوسيلتان المعتمدة للتواصل.

الشروط المطلوبة

1- أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية.

2- ألا يكون متزوجا من غير سعودية.

3- أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم.

4- أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب للوظيفة.

5- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط والمعايير المحددة.

6- أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ولا يزيد عن أربعين ” 40 ” عامًا.

7 – أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والـده أثناء خدمته خارج المملكة.

8- أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.

9- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

10- ألا يكون موظفا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

11- الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة.

موعد التقديم

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد (الساعة 9:00 صباحًا) بتاريخ 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م وينتهي التقديم يوم الخميس (الساعة 2:00 مساءً) بتاريخ 1444/08/24هـ الموافق 2023/03/16م.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنا )