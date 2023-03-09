وزارة_الحرس_الوطني تفتح باب التقديم للراغبين في الالتحاق بـ”#الخدمة_العسكرية”

أعلنت وزارة الحرس الوطني، فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية.
موعد التسجيل
وأوضحت أن التسجيل والقبول متاح ابتداءً من يوم الأحد 1444/8/20هـ حتى يوم الخميس 1444/8/24هـ، للوظائف العسكرية “تجنيد-رجال”، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الرتب العسكرية:
1 – وكيل رقيب.
2 – عريف.
3 – جندي أول.
4 – جندي.
الوظائف العسكرية
1- رتبة (عريف / وكيل رقيب) لحملة الدبلوم، في هذه التخصصات:
– محلل نظم.
– صيانة الطائرات.
– فني صيانة حاسب آلي.
– مشغل حاسب آلي “خريجو كلية الاتصالات”.
– تقنية الإلكترونيات “خريجو كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع”.
2- رتبة ( جندي / جندي أول ):
– لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
تنبيهات عامة
1- عملية التسجيل لا تعني القبول ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة المعتمدة من قبل وزارة الحرس الوطني.
2- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسيتم إلغاء طلب كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.
3- رقم الجوال والبريد الإلكتروني المدخل من قبل المتقدم هما الوسيلتان المعتمدة للتواصل.
الشروط المطلوبة
1- أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية.
2- ألا يكون متزوجا من غير سعودية.
3- أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم.
4- أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب للوظيفة.
5- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط والمعايير المحددة.
6- أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ولا يزيد عن أربعين ” 40 ” عامًا.
7 – أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والـده أثناء خدمته خارج المملكة.
8- أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.
9- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
10- ألا يكون موظفا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
11- الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة.
موعد التقديم
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد (الساعة 9:00 صباحًا) بتاريخ 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م وينتهي التقديم يوم الخميس (الساعة 2:00 مساءً) بتاريخ 1444/08/24هـ الموافق 2023/03/16م.
طريقة التقديم
– من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنا )