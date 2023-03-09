وزير الخارجية: #المملكة مستعدة للوساطة بين #روسيا و #أوكرانيا.. وإطلاق حوار يمني لإنهاء الصراع #عاجل

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استعداد المملكة للوساطة من أجل حل الأزمة في أوكرانيا، وتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا.

وأثنى خلال لقائه اليوم، نظيره الروسي سيرجي لافروف، على موقف روسيا المساند لحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى سعي المملكة لإطلاق حوار يمني يمني لإنهاء الصراع،

من جهته قال لافروف: موقف السعودية من الأزمة الأوكرانية ليس محدودا بتبادل الأسرى، ونرحب بدور المملكة لحل الصراع في أوكرانيا، مؤكدًا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو من يرفض إجراء أي حوار مع روسيا.

وأوضح أن اللقاء تناول الحفاظ على التوازن بسوق النفط العالمية، واتفاق الطرفين أن الحل السياسي هو الأفضل لكل القضايا العالمية، مثمنًا جهود السعودية لتسوية الأزمة في اليمن.

وتابع: تبادلنا المعلومات مع السعودية بشأن صيغة أستانا لحل الأزمة في سوريا، ونشيد بالدعم والتضامن الإنساني السعودي مع منكوبي الزلزال في سوريا.

وأكد دعم موسكو لكل الجهود لحل القضية الفلسطينية وإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط.