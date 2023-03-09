تعليق مثير من #مولر على #ميسي بعد تأهل #بايرن_ميونخ #دوري_أبطال_أوروبا

علق توماس مولر قائد بايرن ميونخ الألمانى، على إقصاء ليونيل ميسى نجم باريس سان جيرمان من ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد هزيمته 2-0 فى جولة الإياب التى جمعت الطرفين أمس الأربعاء، على ملعب "إليانز أرينا".

كان فريق باريس سان جيرمان قد خسر أمام بايرن ميونخ 0-1 فى ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، ليودع المسابقة القارية بالخسارة 0-3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وقال مولر فى تصريحات عقب المباراة: "الأمور تسير على ما يرام دائما أمام ميسى على جميع المستويات من حيث النتائج".

وأضاف نجم بايرن ميونخ: "على مستوى النادى كان كريستيانو رونالدو مشكلتنا عندما كان فى ريال مدريد".

وأثنى قائد البايرن على النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائلا "أكن احتراما كبيرا لأداء ميسى فى كأس العالم، كان أداء ليونيل الفردى مذهلا، حمل الفريق بأكمله".

وأنهي مولر تصريحاته، قائًلا "ليس من السهل اللعب فى فريق مثل باريس سان جيرمان، من الصعب الحصول على توازن فريق جيد حقا".