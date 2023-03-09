الحكم بحبس مسئول #إندونيسى 18 شهراً بعد التسبب فى وفاة 130 مشجعا

قرر القضاء الإندونيسى، اليوم الخميس، حبس مسئول 18 شهراً بعد مأساة ملعب كانجوروهان التى أودت بحياة أكثر من 130 مشجعا العام الماضى.

ووفقا لصحيفة CNN Indonesia فقد تم حبس المسئول لاتهامه بالإهمال، ما تسبب فى التدافع ومقتل العشرات.

وفى أكتوبر 2022 أعلنت الشرطة الإندونيسية مقتل أكثر من 130 شخصا، من بينهم أطفال ورجال أمن، وإصابة نحو 180 آخرين، بسبب أعمال شغب، عقب مباراة ديربى فى جزيرة جاوا.

وفتحت السلطات الإندونيسية تحقيقا عاجلا بشأن الحادث، كما أصدرت تعليمات بتعليق مباريات الدورى، نتيجة مشاجرة بين أنصار ناديى أريما وبيرسيبايا سورابايا الجاوي، عقب هزيمة أريما 3-2 في المباراة التي أقيمت في مالانج ريجنسي بجاوة.

وبحسب مسئولين فإن أعمال الشغب اندلعت نتيجة اندفاع الآلاف من مشجعي نادي أريما إلى ميدان الملعب، بعد خسارة فريقهم، بينما غادر لاعبو بيرسيبايا، من الملعب على الفور، لكن العديد من لاعبي أريما، الذين كانوا لا يزالون في الملعب تعرضوا للهجوم.