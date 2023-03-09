بعدة لغات.. «روبوتات» ذكية للإفتاء والإجابة عن أسئلة زوار #المسجد_الحرام (صور)

تُواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استكمال الخطط التطويرية الشاملة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين، وفق خطط منهجية ومدروسة مستمدة من أحدث الدراسات والمواصفات الخدمية العالمية، وتسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، المهندس وسام بن محمد مقادمي، إن الرئاسة استحدثت عددا من الخدمات الرقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي، عبر منظومة عمل ذكية لا تحتاج لأي تدخل بشري، منها «روبوتات» للتعقيم والتطهير، و«روبوتات توجيهية» تعمل على توجيه الزوار والمعتمرين إلى كيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات العالمية والتواصل مع المشايخ عن بعد.

وأشار كذلك إلى وجود «روبوت» لتوزيع الهدايا على قاصدي المسجد الحرام، موضحاً أنه «روبوت ذكي» مُزود بشاشة مع سماعات صوت يمكن تغييرها وتعديلها في أي وقت، ويعمل بمستشعرات ثلاثية الأبعاد لتجنب الاصطدام بالأجسام، ونظام ملاحة تلقائي.

كما نوه إلى توفير الرئاسة العديد من المنصات الالكترونية والتطبيقات الرقمية، من أهمها تطبيق «لوامع الأذكار» الجامع للأذكار والأدعية من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والذي يمتاز بسهولة الوصول والتنقل داخل التطبيق، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، ومحرك بحث سريع، والسبحة الإلكترونية، والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويجمع الأذكار والأدعية من القرآن الكريم وصحيح السنة، مع تقسيمها وتصنيفها حسب المناسبات والأحوال اليومية، لسهولة الوصول إليها، والبحث عنها، كما يدعم التطبيق جميع الأجهزة والأنظمة «الآي أو اس، والأندرويد، وهواوي».

ونبه أيضاً إلى منصة الخدمات الرقمية، التي تحوي العديد من الخدمات الرقمية تحت منصة واحدة تخدم جميع زوار وقاصدي الحرمين، من خدمات اعتكاف، وحجز سفر الإفطار، ورفع البلاغات، وطلب مطوف، وطلب عربات، وغيرها من الخدمات الرقمية التي تسهم في إثراء تجربة قاصد الحرمين، والارتقاء بجودة الأعمال المقدمة.

ولم ينس الحديث عن تطبيق «مصحف الحرمين»، الذي يعرض نسخة عالية الدقَّة من طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة برواية حفص عن عاصم، ويتميز بالتلاوات القرآنية لكامل القرآن الكريم لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين، وتسجيلات الحرمين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والمسجد النبوي، و«التفسير الميسر» الذي يمكن استعراضه كاملًا أو على مستوى السورة أو الآية، مع تمييز الآية في التفسير بالرسم واللون وبيان رقمها.

وتطرق كذلك إلى منصة «منارة الحرمين»، تهدف إلى إثراء التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها بما يساهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية لهما، وكسر حاجز المكان وتمكين وتعزيز استمرارية الارتباط الروحاني بالحرمين الشريفين للمسلمين حول العالم، وتفعيل دور أئمة الحرمين الشريفين في تقديم الدعم المستمر من خلال المشاركة في الدروس اليومية والخطب، بما فيها خطبة الجمعة المنتظرة من المسلمين في أرجاء المعمورة، وتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني، وتمكيـن الجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين الشـريفين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة، يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرةً، وإتاحة إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.