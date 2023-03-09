موعد مباراة #الاتحاد و #النصر في #دوري_روشن

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ، نظيره فريق الاتحاد، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الخميس ، وذلك في قمة مباريات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2022/2023.

ويستضيف لقاء الكلاسيكو السعودي ملعب الجوهرة المشعة معقل فريق الاتحاد.

وتقام مباراة النصر ضد الاتحاد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتعد مباراة الاتحاد والنصر، اليوم الخميس، اللقاء الثالث الذي يتنافس فيه الفريقين، فالمواجهة الأولى كانت في الدور الأول من الدوري السعودي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، والثانية كانت في كأس السوبر السعودي 2022/2023، وحقق خلالها فريق اتحاد جدة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعتبر المنافسة على أشدها بين كبيري كرة القدم السعودية، حيث يحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في وصافة الترتيب بواقع 44 نقطة