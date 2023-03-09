«تخفيض بنسبة 95%».. #التأمينات_الاجتماعية تطلق مبادرة #المخالفات_الصفرية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، إطلاق مبادرة «المخالفات الصفرية»، التي تقدم تطويراً في قواعد فرض الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية، والمادة (25) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بما يتناسب مع حجم المنشآت وجسامة المخالفة المرتكبة، وتشتمل على تخفيض قيمة المخالفات بنسبة 95% على قيم بعض المخالفات السابقة، لدعم المنشآت في الاستمرارية والنمو.

وبينت المؤسسة أن مبادرة «المخالفات الصفرية» ترتكز على عدة منطلقات، منها عدم إيقاع الغرامات عند اكتشافها للمرة الأولى في المخالفات غير الجسيمة، وإعطاء المهل النظامية لتعديل المخالفات دون فرض أية غرامات، والتدرج في فرض المخالفات التأمينية على أصحاب العمل، والحث على تعديل المخالفات.

وأضافت أن هذه المبادرة جاءت لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فجاءت بعض المخالفات دون إيقاع أية غرامات والاكتفاء بالتوعية والتوجيه لتعديلها.

كذلك تم منح المنشآت فرص لتعديل المخالفات التأمينية، وعدم فرض غرامات عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، كما صنفت المبادرة حجم المنشأة وجسامة المخالفة في تحديد مقدار الغرامة، فحددت مبلغ الغرامة المفروضة وفقاً لهذا التصنيف.

وأعلنت المؤسسة أنه يمكن الاطلاع على قائمة المخالفات التأمينية والغرامات المترتبة من خلال الدخول على صفحة الأنظمة واللوائح في موقع المؤسسة الالكتروني www.gosi.gov.sa ، مشيرة إلى انطلاق حملة توعوية واسعة بالمشاركة مع الغرف التجارية للتوعية بالمبادرة، مع شرح القواعد لأصحاب العمل عبر ورش تدريبية في جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أنه يمكن لأي منشأة التقدم بطلب خدمة إقامة ورشة توعوية خاصة عبر حساب المنشأة في موقع المؤسسة الإلكتروني.