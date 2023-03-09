التشكيل المتوقع لقمة #الاتحاد و #النصر في #دوري_روشن

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ، نظيره فريق الاتحاد، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الخميس ، وذلك في قمة مباريات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2022/2023.

ويستضيف لقاء الكلاسيكو السعودي ملعب الجوهرة المشعة معقل فريق الاتحاد.

وتقام مباراة النصر ضد الاتحاد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي- أحمد حجازي- أحمد شراحيلي- مد الله العليان.

خط الوسط: طارق حامد- برونو هنريكي- إيغور كورونادو- رومارينيو- عبد العزيز البيشي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: غيسلاين كونان- ألفارو غونزاليس- عبد الإله العمري- سلطان الغنام.

خط الوسط: لويس غوستافو- عبد الله الخيبري - عبد الرحمن غريب- سامي النجعي- جلال الدين مشاريبوف.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.