القبض على #رئيس_وزراء_ماليزيا السابق في اتهامات فساد

اعتقلت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين وستوجه إليه اتهامات بالفساد المالي.

وقالت قالت لجنة مكافحة الفساد، في بيان: إن محيي الدين أُلقي القبض عليه بعد استجوابه بشأن مشروع أطلقته حكومته للتعافي الاقتصادي.

ويواجه محيي الدين اتهامات بموجب قوانين متعلقة بسوء استخدام السلطة وغسل الأموال. وكان محيي الدين رئيسا للوزراء 17 شهرا بين عامي 2020 و2021.

وهناك تحقيقات بحق رئيس الوزراء السابق وحزبه منذ خسارة المنصب أمام رئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم في انتخابات شديدة التنافسية في نوفمبر.

وطلب أنور العام الماضي مراجعة مشروعات حكومية بمليارات الدولارات وافق عليها محيي الدين، بما فيها برامج إغاثة من كوفيد-19، بزعم أنها لم تتبع الإجراءات المناسبة.