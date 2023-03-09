مبابي يثير الجدل بشأن مستقبله مع #باريس_سان_جيرمان

أثار النجم الفرنسى كيليان مبابى الشكوك حول بقائه مع باريس سان جيرمان بعد الإقصاء من دور الـ16 فى بطولة دورى أبطال أوروبا للعام الثانى على التوالى.

وخرج باريس سان جيرمان من دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا، بعد الهزيمة إيابا أمام بايرن ميونخ 3-0، بمجموع المباراتين ليفشل الفريق الباريسى مرة أخرى.

وقال مبابى فى تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "هل يجب على أن أعيد النظر فى مستقبلى؟ لا، أنا هادئ. الشىء الوحيد الذى يهمنى هذا الموسم هو الفوز بلقب الدورى الفرنسى، وبعده سنرى".

وأضاف كيليان "أشعر بخيبة أمل، هي هكذا، يجب التفكير في شيء آخر، وطرح الأسئلة على بعضنا البعض، لا أعرف في الوقت الحالي، أنا أتحدث فقط عن هذا الموسم. لا شيء آخر يهمني خسرنا أمام فريق عظيم من الآن فصاعدا، لدينا الدوري الفرنسي فقط أتمنى أن نفوز به".

وزاد مبابي عن ما ينقص باريس للفوز بدوري أبطال أوروبا : "ليس كثيرًا، عندما تنظر إلى حالة الفريقين بايرن وباريس، لديهم فريق رائع، لديهم تشكيل كبير، لديهم فريق تم بناؤه للفوز بدوري الأبطال. قلت في بداية الموسم، في أول مؤتمر صحفي لي في دوري أبطال أوروبا، إننا سنبذل قصارى جهدنا. وهذا ما حدث. سوف نسأل أنفسنا ونعود إلى حياتنا اليومية، وهي الدوري الفرنسي".