المملكة الثانية عالمياً في إدارة المجال الجوي

حصدت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، المركز الثاني عالمياً في جائزة إدارة المجال الجوي للعام 2022 وسط تنافس مع كبريات الشركات العالمية، وذلك حسبما أعلنت المنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية (CANSO) وبالتعاون مع مجلة إدارة الحركة الجوية (ATM Magazine) .

وتستهدف الملاحة السعودية أن تصبح أفضل مقدم خدمات ملاحة جوية عالمياً ورائداً دولياً لصناعة النقل الجوي بتوفير الحلول التكنولوجية المتطورة والابتكارية، والمتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تهدف لتمكين رؤية السعودية 2030 بأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 300 مليون مسافر، رفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة.

وفازت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بالمركز الثاني عن مشروعها "نظام إدارة الحركة الجوية المزدوج لضمان استمراية الأعمال"، بعد أن ترشحت للقائمة النهائية التي ضمت 4 شركات من ضمن أكثر من 80 شركة تنافست على الجائزة.

ويعد مشروع "نظام إدارة الحركة الجوية المزدوج لضمان استمرارية الأعمال" أحد مشاريع الشركة الهامة حيث تم تأسيس نظام إدارة الحركة الجوية بمركزي المراقبة الجوية في كل من الرياض وجدة ليعمل كل مركز منهما كبديل جاهز للآخر في حالات الطوارىء، ونفذت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية تجربتين للتحقق من كفاءة ترتيبات الطوارئ والتأكيد على عمليات وإجراءات وقدرات الأنظمة في مراكز التحكم.