«#ميتا» تبحث تعديل التعامل مع كلمة «#شهيد» عبر منصاتها

كشف مجلس الإشراف في "ميتا بلاتفورمز"، اليوم الخميس، أنه سيعيد النظر في نهج التعامل مع كلمة "شهيد" باللغة العربية، خاصةً أنها مسؤولة عن عمليات إزالة للمحتوى على منصاتها أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى.

وأوضح المجلس أن "ميتا" طلبت مشورته بشأن ما إذا كان ينبغي الاستمرار في إزالة المنشورات التي تستخدم كلمة "شهيد".

وقال مدير المجلس توماس هيوز: "هذه مسألة معقدة تؤثر على كيفية تعبير ملايين الأشخاص عن أنفسهم عبر الإنترنت وما إذا كانت المجتمعات المسلمة والمتحدثة بالعربية تخضع لتحكم مفرط في محتواها بسبب ممارسات ميتا الإشرافية".

وأشار المجلس إلى أن نهج التعامل مع الكلمة قد يؤدي إلى الإفراط في التحكم، لاسيما في البلدان الناطقة بالعربية، ويمكن أن يكون له تأثير على التغطية الإخبارية في تلك المناطق.