على هذا الرابط.. إعلان نتائج القبول المبدئي في الأفواج الأمنية للرجال

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة «جندي» للرجال.

ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول، الدخول عبر منصة «أبشر- توظيف» على الرابط التالي: https://jobs.sa.

وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم، فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة «جندي» للرجال، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 19/ 8/ 1444 هـ، حتى يوم الخميس الموافق 24/ 8/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة «أبشر – توظيف» على الرابط التالي: https://jobs.sa.