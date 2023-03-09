ميسي يدرس عروض #الدوري_السعودي بعد وداع #دوري_أبطال_أوروبا

كشفت تقارير صحيفة إسبانية اليوم الخميس أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قد يتجه لتوديع كرة القدم الأوروبية، ودراسة العروض الخارجية وأبرزها عرض من المملكة العربية السعودية..

وخرج باريس سان جيرمان بقيادة ميسي عقب الخسارة من بايرن ميونخ الألماني، بثلاثية نظيفة في المباراتين في منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع المسابقة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنه بعد خسارة ميسي التأهل لربع نهائي دورى أبطال أوروبا، فإن هذه الخسارة قد تكون بمثابة وداع اللاعب للنادي الفرنسي، وقد لا يلعب مرة أخرى في المسابقات الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أن ميسي يملك عدة خيارات خارج أوروبا من المملكة العربية السعودية، كما أنه يدخل دائرة اهتمام نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ولديه عرض آخر من الدوري الأمريكي.