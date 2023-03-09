زوج يلكم زوجته ويصيبها بجرح في الفك ثم يستنجد بأسرتها خوفاً من الغرامة والسجن (فيديو)

أحدث زوج جرحاً سفلياً في فك زوجته، بعد أن وجه لكمة مباشرة إلى وجهها، بسبب خلاف عائلي، وفق ما ذكره الإعلامي عبد الله الغنمي، مقدم برنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية».

وأوضح «الغنمي» أن الزوجة تركت المنزل وتوجهت إلى المستشفى لاستخراج تقرير طبي بحالتها بعد اعتداء الزوج، إلى جانب تقديم بلاغ في قسم الشرطة، ورفع دعوى خلع، نظراً لما أصابها من ضرر عضوي ونفسي مما حدث.

ورغم محاولات الزوج للاستنجاد بأسرتها، كي تسامحه زوجته وتعود إلى بيتها من جديد، اصرت على الخلع والتعويض الذي قد يصل إلى غرامة 50 ألف أو السجن.